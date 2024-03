Planet of Lana kommer til Switch og PlayStation i april

HQ

Vi har lenge visst at den svenske utvikleren Wishfulys hyllede spill Planet of Lana ville komme til både Switch og PlayStation, etter at det ble lansert på PC og Xbox for nesten et år siden.

Eventyret fikk strålende kritikker og ros for spillingen, temaet, The Last Guardian-komponisten Takeshi Furukawas soundtrack og den Studio Ghibli-inspirerte designen - og du kan lese hva vi syntes i anmeldelsen vår (eller prøve det selv, det er inkludert i Game Pass). Og nå får flere sjansen til å oppleve moroa, for via spillets offisielle X-konto kunngjøres det at Planet of Lana slippes til Switch og PlayStation 16. april.

Vi synes du absolutt bør sjekke det ut, det er vel verdt det. Her er spillets synopsis for å få en rask oppsummering av det grunnleggende :

"En ung jente og hennes lojale venn begir seg ut på et redningsoppdrag gjennom en fargerik verden full av kalde maskiner og ukjente skapninger. Planet of Lana er et filmatisk puslespilleventyr innrammet av en episk sci-fi-saga som strekker seg over århundrer og galakser."