Planet of Lana lanseres denne måneden

Thunderful og Wishfully Games har satt en endelig utgivelsesdato på Planet of Lana. Som avslørt sammen med en ny trailer, blir vi fortalt at det filmatiske plattformspillet kommer senere denne måneden, og lanseres på både PC og Xbox-konsoller, og som en dag én-utgivelse på Game Pass.

Når det gjelder historien om Planet of Lana følger spillet hovedpersonen Lana og hennes dyrevenn Mui, mens de drar ut på et eventyr for å redde Lanas søster. Dette plattformspillet har som mål å være et visuelt skue og tar duoen over en rekke spennende og spektakulære steder, inkludert skoger, ørkener og fjell.

Mens du kan sjekke ut traileren for utgivelsesdatoen for Planet of Lana nedenfor, kan du spille spillet snart, ettersom tittelen debuterer 23. mai.