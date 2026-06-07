Planet Zoo 2: En ambisiøs oppfølger som løfter Planet-formelen

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I forrige uke annonserte Frontier Developments offisielt den etterlengtede oppfølgeren til Planet Zoo. Med tanke på at Planet Coaster relativt nylig fikk en dedikert oppfølger, var det ikke akkurat en overraskelse at dette spillet fulgte etter, men det var likevel en overbevisende avsløring å få se hvordan Frontier hadde utvidet og forbedret Planet-formelen i zoologisk forstand.

Så ja, Planet Zoo 2 er ekte og på vei, med spillet som skal lanseres på PC, PS5 og Xbox Series X / S i høst 13. oktober. Vi har sett annonseringstraileren, vi vet at spillet debuterer til en ganske overkommelig pris på £39.99 for standardutgaven, og nå kan vi bygge videre på alt dette ved også å dele noen praktiske inntrykk etter å ha deltatt på en demo-økt ledet av de talentfulle folkene over på Frontier.

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Umiddelbart etter å ha blitt sluppet inn i denne guidede spilløkten, var den første tanken som skilte seg ut rett og slett hvor vakker denne oppfølgeren ser ut fra et visuelt synspunkt. Planet-serien har aldri vært stygg, men spranget fra Planet Zoo til Planet Zoo 2 føles som spranget fra HD til 4K. Hver minste detalj, det være seg det robuste skinnet til en alligator, de individuelle fjærene til en tukan, måten lyset brytes på under vann, hvordan hver eneste kurve i steiner og terreng skiller seg ut, til og med de ekstra detaljene til turistene og parkens besøkende, alt er av mye høyere kvalitet.

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Dette merkes så umiddelbart ettersom Planet Zoo 2 kjøres på en ny versjon av Frontiers Cobra Engine, som har gjort det mulig for utviklerne å tilby et "stort sprang" i visuell troskap, men også å benytte seg av avanserte lysteknikker som i forlengelsen betyr en forbedring av skygger, okklusjon, generell belysning, alle elementer som sammen med den forbedrede oppløsningen gir et spill som rett og slett er fantastisk. Og det mener jeg virkelig, for dette spillet ser virkelig ut som det skal.

Den forbedrede grafikken er ikke bare en forbedring av grafikk og belysning, men også de finere detaljene skinner gjennom, med dyr som ser mer levende ut enn noensinne, biomer og parker som føles nesten som i den virkelige verden, og vannforekomster som har fått en massiv oppgradering. Og igjen, det er ikke bare utseendet på de ulike elementene som er endret, for Frontier har også forbedret fysikken, animasjonene og mekanikken som er kjernen i spillet.

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Det jeg mener med dette, er at dyrene nå beveger seg mer dynamisk og skifter mellom områder de faktisk kan nå, uten at de trenger å ha hardkodede og ganske robotaktige tendenser på plass. Dyrene vil uttrykke større følelsesmessige spennvidder og kroppsbevegelser som viser hvordan de føler seg og hva de trenger for å føle seg tilfredse og virkelig veltilpasset. Dette kan være så enkelt som at en sjimpanse klatrer friere eller åpner en banan mens den henger opp ned, eller til og med at en tiger kjøler seg ned ved å ligge i et vannbasseng. Poenget med disse funksjonene er å gjøre det slik at spilleren ikke trenger et brukergrensesnitt for å få vite hvordan et dyr har det, ettersom det burde være nok å studere dyret.

Dette gjelder også for de andre større parkelementene i denne oppfølgeren, nemlig dedikerte akvarier og volierer. Jepp, du kan nå holde fugler og sjødyr i egne innhegninger som du fritt kan tilpasse, der dyrene også vil oppføre seg dynamisk, med fugler som setter seg der de kan og sjødyr som beveger seg gjennom bueganger under vann. Den eneste haken med denne dynamiske atferden er at samliv kan føre til grusomme resultater, noe som betyr at du kanskje bør være forsiktig med å holde rovfugler i samme område som forsvarsløse fuglearter, og det samme gjelder for sjødyr.

Med disse innhegningstypene i tankene har Frontier forbedret konstruksjonspakken enormt, slik at spillerne har større frihet til å plassere og manipulere elementer for å designe en helt unik park. Det hele er fortsatt designet for å være intuitivt og tilgjengelig, men nå kan du skalere og kuratere elementer etter eget ønske, til og med finjustere interiøret i bygninger eller plassere fellesskapsskapte Workshop Blueprints, med denne funksjonen som nå er innebygd i hovedverktøyet i nettleseren. Og når vi tidligere snakket om dynamisk dyreatferd, gjelder det samme for innhegningskonstruksjonen, ettersom Frontier har lagt vekt på tilpasning, noe som betyr at hvis du vil tilpasse et område, kan du gjøre det uten å måtte rive det ned og starte på nytt fra bunnen av. Det kan for eksempel være at du ønsker å øke høyden på volierens netting, noe som krever at du forlenger bærebjelkene. Nå kan du raskt gjøre det uten å måtte fjerne alle de andre støttebjelkene først, ettersom spillet tilpasser seg dynamisk til hver endring du gjør. Det er vanskelig å se noen av disse designjusteringene som noe annet enn positive forbedringer.

Kjernen i spillet er likevel Planet Zoo-opplevelsen som vi alle kjenner og elsker. Målet er fortsatt å designe en velfungerende dyrehage som er økonomisk stabil, underholdende for besøkende, men også trygg og egnet for skapningene den huser. Alt dette er bevart, men nå er det flere detaljer, større mekanisk dybde, mer livlige dyr og gjester, og til og med måter du kan glede deg over neste fase i hvert enkelt dyrs liv på. Det jeg mener er at Frontier har et verdenskart som ikke bare tilbyr steder å bygge dyreparker, men også faktiske naturreservater der du kan flytte dyrene dine og slippe dem ut i naturen slik at de kan leve sine dager i sitt naturlige habitat. Vi fikk se Afrikas Great Rift Valley-reservat, der sebraer og andre ikoniske skapninger streifet fritt omkring uten merkbar menneskelig tilstedeværelse. Det er en herlig måte å løfte bevaringsdelen av Planet Zoo-reisen på.

Så lang historie kort, det ser ut til at Frontier har slått den ut av parken med denne oppfølgeren. Studioet er utrolig talentfulle til å lage denne typen spill, og denne oppfølgeren viser bare hvordan det fortsetter å iterere og forbedre en etablert formel som fungerer. Zoo Tycoon hører kanskje fortiden til, men Planet Zoo er en verdig etterfølger, og denne oppfølgeren kan være et av de beste zoosimuleringsspillene vi kommer til å spille. Og det er der haken ligger, ettersom vi ennå ikke har fått prøve Planet Zoo 2 ennå, så følg med for mer når vi går mot lansering i oktober og uten tvil får se mer fra dette prosjektet.