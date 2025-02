Plankton stjeler rampelyset i den kommende SvampeBob Firkant-spinofffilmen

Det finnes så mange Svampebob Firkant-spinoffserier og -filmer for tiden at det kan være en utfordring å holde oversikt over dem. Hvis du har gått glipp av at Netflix snart vil debutere en Plankton spinoff-film, er dette uten tvil en medvirkende årsak til hvorfor, men heldigvis har vi nå mye tilleggsinformasjon om prosjektet å dele.

I tillegg til å slippe en trailer for filmen, som du kan se nedenfor, vet vi nå det nøyaktige plottet bak filmen og også når den vil lande på Netflix. Filmen har premiere 7. mars, og handlingen i filmen med det enkle navnet Plankton: The Movie er som følger :

"SvampeBob Firkant's minste fiende, Sheldon J. Plankton, får endelig sitt nærbilde. Når Planktons siste onde plan blir forpurret, blir Bikinibunnen og verden på overflaten truet av en uventet fare. Før Plankton kan ta over verden, må han redde den."

Med denne filmen på trappene, har du tenkt å se Plankton: The Movie på Netflix i mars?