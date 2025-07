Planlagt vedlikehold av Nintendo eShop fører til ytterligere forestående Direct-hype

HQ

Det har vært mange rapporter og rykter som hevdet at en Nintendo Direct ville skje etter ankomsten av Donkey Kong Bananza og før slutten av juli. Det er nå 29. juli, og det er fortsatt ingen tegn til Direct, selv om det er et par dager igjen til dette kan bli en realitet, noe som heller ikke er utelukket ennå, ettersom Nintendo liker å kunngjøre Directs en dag eller to før de skjer.

Du lurer kanskje på om det har kommet noen flere tegn på at Direct vil skje denne uken, og det har det. Nintendo har bekreftet at eShop vil gjennomgå vedlikehold veldig snart, i de tidlige timene på torsdag for den saks skyld, mellom 7:00 BST / 8:00 CEST og 8:30 BST / 9:30 CEST. Når det gjelder hvordan dette kan tyde på en Direct, har fans lagt merke til at Nintendo pleier å forberede eShop for et Direct -show ved å utføre litt vedlikehold kort tid i forveien, og dette skjer nok en gang rett i tråd med en forventet sending.

En rimelig gjetning er at hvis Direct vil skje denne uken, tilsynelatende torsdag 31. juli, bør vi forvente kunngjøringen enten i dag eller i morgen, sannsynligvis tidlig på ettermiddagen. I tillegg, hvis de siste nyhetene er noe å gå etter, kan det være lurt å holde et øye med Nintendo Today! ettersom mobilappen kan motta en kunngjøring litt før noe når sosiale medier, slik tilfellet var med Donkey Kong Bananza Direct og den nylige The Legend of Zelda filmens castinginformasjon.