Planlegger Halo Studios å re-caste stemmen til Master Chief og Cortana?

Noe av det mest ikoniske med Halo-serien, kanskje enda mer enn ringverdenene, er lyden. Vi snakker om det mektige lydsporet, men også den buldrende stemmen til Master Chief.

Chiefens stemmeskuespiller er Steve Downes, som får selskap av Jen Taylor som Cortana. Disse to har vært med på å gjøre Halo-serien så ikonisk, og 343 Industries prøvde faktisk å bytte dem ut til Halo 4, men testpublikummet likte ikke de nye stemmene, og duoen fikk jobben tilbake.

Men ... dessverre virker det ikke helt umulig at Halo Studios nok en gang har de samme ideene. Rebs Gaming rapporterer at Downes og Taylor avslørte under en nylig fan-konferanse at de ikke har blitt kontaktet om å spille Master Chief og Cortana i noe kommende spill. Nå vet vi ikke hvor langt 343 Industries har kommet med den neste tittelen i serien, men Halo Infinite ble utgitt for tre år siden, så det burde være på tide å i det minste sørge for at skuespillerne er interessert - med mindre det er et spill med en annen hovedperson eller noe lignende.

Begge skuespillerne sier at de gjerne vil gjenta rollene sine, men frykter at deres engasjement for fagforeningsrettigheter med bedre beskyttelse mot AI kan holde dem tilbake. Tidligere fikk Zombies-skuespillerne fra Call of Duty: Black Ops 6 sparken, noe som også ble mistenkt å skyldes fagorganisering (og Activision Blizzard er som kjent også eid av Microsoft).

Å sparke mangeårige ansatte fra ikoniske roller har skjedd før. I 2023 måtte Charles Martinet slutte å legge stemme til Super Mario og vennene hans etter 32 lange år. At Steve Downes forlater Master Chief etter 24 år, vil derfor være en lignende historie.

Hvis han faktisk forlater rollen, bortsett fra fagforeningsengasjementet, kan det tenkes at det er fordi Halo Studios ønsker en reboot av hele serien, eller at Downes fyller 75 år i sommer og utviklerne rett og slett synes det er på tide å overlate tømmene til noen yngre.