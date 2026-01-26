Planlegger Ikea og Animal Crossing et samarbeid?

HQ

Hvis du har fulgt oss en stund, husker du kanskje at vi for seks år siden rapporterte at Animal Crossing: New Horizons og Ikea hadde samarbeidet om en av sistnevntes ikoniske kataloger, med tema rundt Nintendos elskede spillserie. Dessverre var den bare tilgjengelig i Taiwan på den tiden, men nå har utallige mennesker på sosiale medier lagt merke til at noe ser ut til å være på gang igjen.

Denne gangen er det et innlegg i sosiale medier fra den franske Ikea-avdelingen med deres møbler og et fallende blad - som mange synes ligner mistenkelig mye på Animal Crossings logo. Så langt har vi ikke fått noen informasjon om hva dette dreier seg om, men med tanke på at Nintendo nettopp har lansert en stor oppdatering og Switch 2-versjonen av Animal Crossing: New Horizons (les vår anmeldelse her), virker det absolutt som en god mulighet for et samarbeid.

Sjekk ut hvordan det ser ut nedenfor. Hva synes du, virker det helt urelatert, eller er det tydeligvis noe på gang?