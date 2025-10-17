Planleggingen av VM i fotball 2026 er upåvirket av "politisk retorikk" etter at Trump foreslo å flytte kamper

HQ

VM i fotball 2026 skal arrangeres i USA, Mexico og Canada. Selv om det er et delt VM, vil USA ha flere vertsbyer enn de andre, 11 av 16 vertsbyer, og være vertskap for 48 av de 104 kampene, inkludert finalen. Og noen av dem ligger naturlig nok i demokratisk kontrollerte byer, lenger unna Donald Trumps innflytelse når det gjelder innvandrings- og kriminalitetsinitiativer.

I forrige måned sa den republikanske presidenten at han ville vurdere å flytte VM-kamper fra byer som ikke samarbeider med deres innvandrings- og kriminalpolitikk, og sa: "Hvis jeg mener at det ikke er trygt, flytter vi det til en annen by". En reporter fra Det hvite hus nevnte to byer, San Francisco og Seattle. Og i forrige uke tok Trump opp temaet igjen, da han nevnte Boston.

Men til tross for hva Trump sier, vil det ikke være mulig, ifølge John Kristick, medansvarlig for globale arrangementer i Playfly Sports Consulting, som ledet USAs, Canadas og Mexicos felles søknad til FIFA om VM i fotball 2026, og som sier til Reuters at planleggingen, som har pågått i nesten et tiår, ikke påvirkes av "politisk retorikk".

"Billetter er allerede solgt. Hospitality-pakker har vært solgt i nesten et år nå", sa Kristick, og avviste Trumps ideer. FIFA har tidligere sagt at det er de som har det siste ordet om VM i fotball i 2026 skal flyttes, og at det er regjeringenes ansvar å sørge for sikkerheten.