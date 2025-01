Plantaforms smarte innendørshage bruker tåke til å dyrke planter

HQ

Hvis det er noe vi virkelig avskyr ved å dyrke våre egne planter og grønnsaker, så er det å måtte gå ut. Som gamere og teknologientusiaster frykter vi naturlig nok sollys og friluftsliv, og det er på grunn av dette at Plantaforms nyeste innovasjon på CES har fanget oppmerksomheten vår.

Den er kjent som Smart Indoor Garden, og enkelt sagt er det en måte for deg å dyrke planter, urter og grønnsaker uten å trenge en hage og rikelig med utendørs plass. Dingsen har en jordfri design der et nytt medium i stedet lar plantene vokse uten risiko for jordbårne skadedyr og sykdommer, samtidig som det fremmer bedre næringsopptak. Den bruker energieffektiv LED-belysning for å etterligne sollys, har en app for smarttelefonintegrasjon slik at du kan overvåke plantenes vekst og helse, og en elegant design med vinduer slik at du kan kikke inn i det lukkede rommet og fysisk se hvordan det går med plantene dine.

Nå lurer du kanskje på hvordan Smart Indoor Garden kan dyrke planter uten sollys eller jord for å holde på vannet? Den bruker en teknikk som kalles fogponics, der ultrafin tåke fungerer som et medium der vann og næringsstoffer absorberes av planterøttene. Plantaform hevder at denne metoden er langt mer effektiv enn hydroponics eller jordbaserte teknikker, ettersom den både bruker 98 % mindre vann enn tradisjonelle hagebruksmetoder, men også 30-50 % mindre enn hydroponics. Den slår til og med aeroponics med 10 %, og hevder at denne effektive tilførselen vil føre til at plantene vokser enda raskere.

Smart Indoor Garden er lansert i USA og Canada for 499,99 dollar. Det er uklart når eller om produktet kommer til Storbritannia eller Europa.

