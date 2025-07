Plants vs. Zombies kommer tilbake i HD Replanted-utgave

Verden er et lysere og mer tullete sted når det finnes Plants vs. Zombies-spill å glede seg over. Det er dette som gjør den nylige avsløringen på Nintendo Partner Direct desto mer spennende, ettersom det har blitt avslørt at det ikoniske strategispillet gjør comeback i en HD Replanted-utgave som lanseres eksklusivt på Switch-konsollene.

Jepp, snart vil Nintendo Switch 1- og 2-eiere kunne få tak i en kopi av det samme spillet som har innkapslet fans i 15 år. Vi kan forvente at den ikoniske tittelen kommer tilbake med oppskalert HD-grafikk, men også med nye nivåer, nye vendinger til formelen, nye hemmeligheter og "15 år med aldri før sett franchisehistorie til fingerspissene".

Når det gjelder utgivelsesdatoen, er spillet satt til å gjøre sin ankomst på Switch-konsoller 23. oktober, og hvis du får tak i en forhåndsbestilling i dag, vil du kunne bruke Retro Peashooter-huden i spillet. Fang kunngjøringstraileren nedenfor.