Plants vs. Zombies og Tennis World Tour 2 er PlayStation Plus-spill i august

Allerede den 9. juli kunngjorde Sony at Hunter's Arena: Legend ville bli et PlayStation Plus-spill i august, men nå er det tid for å få vite hele utvalget.

Som overskriften avslører og lekkasjen hevdet er det Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville og Tennis World Tour 2 som altså blir PlayStation Plus-spill sammen med Hunter's Arena: Legends fra og med den 3. august. De erstatter da PlayStation 5-utgaven av A Plague Tale: Innocence, Call of Duty: Black Ops 4 på PlayStation 4 og WWE 2K Battlegrounds på PS4.