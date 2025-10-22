Plants vs. Zombies: Replanted

Et av de heteste temaene i dagens videospillbransje dreier seg om ideen om remastering og nyinnspilling av titler. I motsetning til for eksempel film og TV, har ikke dataspill den samme levetiden på grunn av nye maskinvareutviklinger og endringer som gjør det vanskeligere og vanskeligere å få tilgang til eldre titler. Derfor har vi sett en massiv ekspansjon på remastering- og remaking-fronten, men dette fører til spørsmålet om et spill noen gang trenger denne behandlingen?

Her kommer Plants vs. Zombies inn i bildet. For rundt ti år siden hadde du sannsynligvis dette strategispillet installert på smarttelefonen din, og du tok deg gjennom nivåene mens du satt på toget eller noe lignende. Det var en vellykket og unik formel som fanget millioner av menneskers oppmerksomhet, så mye at EA kjøpte opp utvikleren PopCap og deretter utvidet serien med mer ambisiøse flerspiller-skytespill. Men hjertet i PvZ har alltid vært det opprinnelige strategispillet, som nå blir forbedret med et Replanted -tillegg som forbedrer grafikken og legger til ekstra innhold. Men igjen, siden du fortsatt kan laste ned det originale spillet på mobiltelefonen din, er det verdt å bruke £18 på denne Replanted -versjonen?

For det første er 18 pund en ganske overkommelig prislapp for et videospill, spesielt et uanstrengt morsomt og lett å plukke opp strategispill som PvZ. Vi snakker imidlertid ikke om en top-down nyinnspilling som ser natt og dag annerledes ut enn originalen. Det er et remastret spill med HD-grafikk og noen få ekstrafunksjoner, så argumentet om at denne versjonen av spillet egentlig ikke er nødvendig, er i høyeste grad levende. Det er ikke det samme som for eksempel Metroid Prime Remastered, der det å spille det originale spillet krever datert maskinvare som mange forbrukere kanskje ikke lenger har lett tilgjengelig, noe som betyr at en grunnleggende HD-oppgradering er noe av en nødvendighet.

Kjernespillet er likevel utmerket og er fortsatt veldig morsomt. PvZ har alltid hatt den gode balansen mellom arkadestrategi og kompleksiteten som følger med når vanskelighetsgraden stadig økes gjennom nye fiender og miljøforandringer. Det som starter som et enkelt baneforsvar på en stabil og velholdt plen, utvikler seg snart til vannbasert krigføring, nattlige krumspring og til og med nivåer der du ikke har noen jord å dyrke planter i i det hele tatt. Adventure Mode leverer en velstrukturert kampanje som lærer deg det grunnleggende og deretter ber deg om å praktisere det i stadig mer komplekse scenarier, og det fungerte i 2009, og det fungerer like godt i dag.

Det finnes utallige planter du kan bruke, flere fiendetyper å overvinne og til og med en tilfredsstillende og givende progresjon. Og i tillegg kommer de morsomme minispill-lignende nivåene. Wall-Nut Bowling er tilbake og er like morsomt, men nå er det en rekke ekstra minispill å mestre, blant annet ved å blande ting sammen med zombier med plantehoder slik at de kan slå tilbake mot forsvaret ditt. Disse modusene er også høydepunkter og forlenger moroa og holder deg i gang med handlingen. Som om ikke dette var nok til å bli begeistret, finnes det nå en samarbeidsmodus, en hardcore-modus og til og med en roguelike, som alle endrer formelen litt og krever noe annet av deg som spiller. Igjen, de er morsomme og bemerkelsesverdige tillegg, men gjør disse og den HD grafiske overhalingen nok til å rettferdiggjøre å kjøpe en ny kopi av PvZ?

Det er her problemet ligger, for selv om du ikke kan nekte for at det er forbedringer og de nye tilleggene er morsomme, er de ikke avgjørende funksjoner, og originalen PvZ er like morsom som denne oppdaterte utgaven. Trenger du en roguelike-modus eller HD-grafikk for å nyte glansen av dette spillet? I mine bøker, ikke i det hele tatt. Dette er Plants vs. Zombies slik du kjenner og elsker det, på samme måte som du fortsatt lett kan få tilgang til det andre steder, noe som betyr at det egentlig ikke er nødvendig å blåse £ 18 for å få den samme opplevelsen igjen, selv om den nå har fått et skinnende strøk maling børstet over seg.

