Plants vs. Zombies: Replanted ryktes å lanseres i oktober

HQ

Ryktene svirrer om en remaster av Plants vs. Zombies, og alt tyder på en overraskende utgivelse i oktober. Ifølge den anerkjente spillinsideren Billbil-Kun dukket en ny versjon med tittelen Plants vs. Zombies: Replanted kort tid opp på EAs kinesiske app - og han hevder til og med at han nesten klarte å kjøpe den før den brått ble fjernet.

Til tross for den raske oppryddingen, glemmer internett aldri. Lekkasjen antyder at Replanted er satt til å lanseres 23. oktober, og vil være tilgjengelig for PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S og Nintendo Switch. Selv om EA ennå ikke offisielt har kunngjort tittelen, kan en avsløring være nært forestående.

Potensielle arenaer for kunngjøringen inkluderer Gamescom i august eller den ryktede Nintendo Direct som forventes før slutten av måneden.

Plants vs. Zombies ble opprinnelig utgitt i 2009, og ble en kultklassiker takket være sin særegne kunststil, smarte gameplay og zombiedrepende planteliste. En moderne remaster med oppdatert grafikk og livskvalitetsforbedringer virker som en no-brainer - ordspill ment.

Så gjør deg klar til å plante ertesprøytene. De udøde kan marsjere igjen veldig snart.