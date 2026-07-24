Plas Johnson, saksofonisten fra «Den rosa panteren», er gått bort

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Vi antar at få av dere kjenner til saksofonisten Plas Johnson, men vi er ganske sikre på at de fleste av dere har hørt musikken hans. Det var han som spilte den utrolig ikoniske og groovy tema-melodien til «Den rosa panteren» i 1963, en komedie med Peter Sellers i hovedrollen som den klønete inspektør Clouseau.

Selv om dette utvilsomt var en ikonisk rolle som mange husker, tør vi påstå at enda flere kjenner til figuren fra filmens åpningssekvens, nemlig selve «Den rosa panteren». Den rosa panteren var opprinnelig ment å være bare en morsom gimmick, men tegneseriefiguren ble utrolig populær og førte til både filmer og TV-serier, og vant faktisk til og med en Oscar.

Selv om de ofte hysterisk morsomme animasjonsfilmene står på egne ben, er det ingen tvil om at Plas Johnsons innsats med temasangen (komponert av Henry Mancini) var en viktig del av suksessen. Det er derfor med sorg vi melder at han dessverre er gått bort i en alder av 94 år.

I tillegg til temasangen til «Den rosa panteren» var Johnson en høyt ansett musiker i Hollywood som spilte sammen med mange av 1960-tallets største stjerner, ikke minst Ella Fitzgerald, Frank Sinatra og Nat «King» Cole. Om den ikoniske «Pink Panther»-musikken sa han en gang at det var umiddelbart åpenbart at det var blitt skapt historie, og at alt falt på plass nesten øyeblikkelig:

«Vi tok bare to opptak, tror jeg. Da vi var ferdige, applauderte alle – til og med strykerne. Og det sier ikke lite... De applauderer aldri for noe.»