Platinum avnoterer Apple Arcade-spillet World of Demons fra 18. januar.

Platinum Games har kunngjort at de kommer til å avnotere Apple Arcade-spillet World of Demons den 18. februar. Nedlastinger av spillet vil også være uspillbare fra 1. februar.

Det er ikke oppgitt noen offisiell grunn til denne avgjørelsen, men i et kort blogginnlegg skriver Platinum: "Vi er takknemlige overfor alle spillere som har hatt glede av spillet siden utgivelsen."

World of Demons, som ble lansert på iOS og macOS i 2021, er et hack and slash-spill som har det samme slående visuelle uttrykket som Ōkami. I spillet inntar spillerne rollen som en samurai som leder en hær av yokai-håndlangere på et oppdrag mot ondskapen.

