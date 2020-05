Platinum skyter ned rykter om Microsoft-oppkjøp

Du ser på Annonser

Microsoft har vært på storhandel de siste par årene, og har for alvor økt mengden førstepartsstudioer under Xbox Game Studios-navnet. Phil Spencer har tidligere slått fast at de enda ikke er ferdig, og ved siden av det har det gått rykter om at de har siktet på Platinum en stund.

Om Microsoft faktisk er interesserte vet vi naturligvis ikke, men vi vet nå i hvert fall at det ikke er planer om et kjøp for øyeblikket. I en meddelelse til VGC forteller Platinums Atsushi Inaba at de ikke er interesserte i å la seg kjøpe og bli et førstepartsstudio.

"I did read some rumours about Xbox wanting to purchase PlatinumGames, and I thought, 'people on the internet write the craziest stuff', because that conversation has not come to our doorstep at all. That said, we're not Microsoft, so we don't know what happens behind their doors, we don't know if they had any thoughts about it possibly. We've not had any talks like that, but I think even if it was a possibility, we're now going into more independent self-publishing."

Så det er ganske tydelig at Platinum ikke er interesserte i dette.