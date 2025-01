PlatinumGames avslører Ninja Gaiden 4

HQ

Xboxs innsats for å åpne dørene til sitt økosystem for japanske videospill og utviklere er en strategi som har fulgt et mer eller mindre regelmessig tempo siden Phil Spencer understøttet Game Pass med Atlus 'Persona-spill og avtaler med Square Enix for å begynne å bringe Final Fantasy-serien til plattformen. Og i dag har vi sett et nytt stort trekk i den retningen.

Selv om det kunne ha vært showets største overraskelse (men la oss overlate det til Oblivion-remaken), avslørte dagens Xbox Developer Direct et nytt Ninja Gaiden som den aller første kunngjøringen i presentasjonen. Det er et spill utviklet av PlatinumGames i samarbeid med Team Ninja, og tittelen er atskilt fra Ninja Gaiden: Ragebound, som ble kunngjort veldig nylig, under forrige måneds pre-Game Awards-strøm og blir utviklet av The Game Kitchen, for en utgivelse sommeren 2025 (og hvis karakter virker relatert til dette nye eventyret for oss).

Produsent og leder for Team Ninja, Fumihiko Yasuda, introduserte den fjerde hoveddelen i Ninja Gaiden-serien etter et tiår, kjent som Ninja Gaiden 4, og "med en ny Master Ninja-hovedperson, Yakumo", forklarer Yasuda, selv om den opprinnelige helten Ryu Hayabusa "vil spille en sentral rolle i historien."

Yakumo, en ung ninja fra Raven-klanen, som er en rival til Hayabusa-klanen, står i sentrum i en historie som utspiller seg i et ødelagt Tokyo. Ifølge Yuji Nakao, produsent og regissør hos PlatinumGames, er katastrofen i byen forårsaket av Rain of Darkrot, som signaliserer at den mørke dragen er i live. Yudai Abe, level design & environment lead hos PG, legger til at "vi bevarer den mørke, hardcore-atmosfæren i serien", inkludert "forbannelser og kaotiske landskap".

Etter hvert som spillet skrider frem, og som vi har sett i andre PG-spill som Bayonetta, bukker byen under for forbannelsen, noe som fører til dynamisk plattforming og "forbedret vertikalitet". Tomoko Nishii, art director hos PG, kommenterer at "hovedpersonen, Yakumo, følger i Ryus fotspor for å bli en mesterninja", med Divine Dragon Order, organisasjonen som har til oppgave å overvåke denne øde versjonen av Tokyo og vokte seglet til den mørke dragen, som står i veien for ham, sammen med en horde demoner som lurer over hele verden. Platinum lover et enda raskere spill, der Yakumo kan bruke den nye "Bloodbind Ninjutsu Nué Style" for å slippe løs dynamiske angrep og angripe flere fiender på en gang, inkludert omfattende insta-kills som aldri før har blitt sett i serien.

"Ryus motiver vil bli avslørt etter hvert som historien utfolder seg og fører ham i konflikt med Yakumo."

Her er den offisielle trailerens beskrivelse av handlingen :

"For flere år siden skapte Dark Dragon, den yngste av de guddommelige dragegudene, kaos over hele verden. Komplottet ble til slutt forpurret gjennom innsatsen til en eneste ninja. Men den mørke dragens skall ble igjen, og fra dette skallet falt et endeløst regnvær av forbannet regn. Det forlatte Tokyo fortsetter sin kamp mot kaoset den dag i dag."

Og forresten, i tilfelle noen lurte på det, ja, det nye Ninja Gaiden-spillet slippes på Game Pass på dag 1 høsten 2025.