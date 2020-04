Platinums fjerde hemmelighet var visst en aprilsnarr

Etter å ha annonsert The Wonderful 101-remasteren, et nytt spill kalt Project GG og et nytt studio var mange meget spente da Platinum fortalte at den fjerde hemmeligheten deres ville avsløres den 1. april. Jeg håper forventningene ikke var altfor høye.

Nå har nemlig selskapets nettside blitt oppdatert med følgende video og beskjed:

"You've waited so long, and at last, it's here! What better day than 4/1 for the hotly-anticipated fourth #Platinum4 announcement? PlatinumGames and HAMSTER Corporation present..."

Du ser på Annonser

I skrivende stund virker det altså som om den fjerde annonsering bare er en aprilsnarr, og at vi bare fikk tre skikkelig nyheter. Dette er uansett et studio kjent for en litt "spesiell" humor, så det er ikke umulig at vi får en noe mer spennende i morgen eller noe. Vi får se...

Hva synes du om aprilsnarrer?