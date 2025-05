Platonic kommer tilbake til Apple TV+ i august

HQ

Nylig delte Apple TV+ selv en dato på sin plattform som hevdet at Platonic ville være tilbake i august, og nå er dette bekreftet. I en fersk trailer får vi vite at Platonic vil gjøre sin store retur for sin andre sesong så snart som 6. august, og traileren tegner et veldig, veldig morsomt bilde allerede.

I det korte glimtet får vi se Seth Rogens og Rose Byrnes Will og Sylvia på en golftur, og kort tid etter opplever de en forferdelig ulykke etter at Will slår en drive rett i øyet på en kollega, noe som fører til et vanvittig kaos.

Sjekk ut traileren nedenfor for å finne ut om Platonic bør være tilbake på seerlisten din.