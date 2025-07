Platonic: Sesong 2

HQ

Seth Rogen og Rose Byrne i hovedrollene i en jordnær komedieserie om to voksne venner som håndterer livets prøvelser i Los Angeles. Det er ikke mye som egentlig kan gå galt med den ideen, men det samme kan sies om Platonic som til tider er litt trygg og påtatt, og det var omtrent slik jeg følte det etter å ha sett den første sesongen av Apple TV+ sin komedieserie da den kom i 2023. Var den morsom og underholdende med gode komiske øyeblikk kombinert med emosjonell utvikling? Uten tvil. Men ser jeg på det som et av Apples beste, et minneverdig prosjekt som kan måle seg med The Studio, hvis vi holder oss til komedietemaet? Ikke helt, nei. Dette har imidlertid ikke endret det faktum at Platonic er en morsom serie, og den andre sesongen bekrefter bare det.

Denne andre sesongen tar fatt rett etter den første, og Rogens Will og Byrnes Sylvia står først overfor en situasjon der Will skal gifte seg med arbeidskollegaen Jenna, en situasjon som ytterligere utforsker den indre dynamikken i denne serien. I bunn og grunn handler Platonic om hvorvidt to voksne av ulikt kjønn kan være nære venner, eller om deres unike syn på livet har for stor innvirkning på hverandre til at det er sunt og behagelig for den andre. Dette problemet blir umiddelbart aktualisert når Jenna begynner å oppleve Sylvias forhold til Will som et problem, noe som fører til en rekke sprø påfunn og øyeblikk som til slutt utvikler seg til et kaos.

Midt i galskapen er det flere tåpelige møter og situasjoner som genererer små humringer og glis, harmløse og vittige vitser og ordspill som forsterker det komiske fundamentet i Platonic, samtidig som det gir rom for større slapstick-scener som definerer sesongen. La oss bare si at golfhendelsen i traileren ikke er ett av flere slike sprø øyeblikk denne sesongen, det er en sjeldenhet ettersom den andre episoden - særlig mot slutten av sesongen - fokuserer mer på karakterutvikling og vekst. Det er på en måte en mer moden sesong på grunn av dette, ettersom den bruker mindre tid på å få deg til å le ofte og mer tid på å knytte bånd til kjernekarakterene som går gjennom alle slags opp- og nedturer, og som gjenspeiler livet i all sin eufori og elendighet.

Er dette den rette veien å gå for Platonic? Jeg tror det. Det føles mer ærlig og ekte, og hver episode har en klar retning som driver hver enkelt karakter mot et øyeblikk av virkelig forandring og utvikling. Men dette kommer på bekostning av at Platonic føles mer og mer lik nesten alle andre Apple TV+ komedieserier som har blitt laget, det være seg Shrinking, Mythic Quest, Stick... Det er en formel som tydeligvis fungerer for fansen i disse dager, og bortsett fra The Studio som snur manuset på det, tilbyr Apple TV+ mange alternativer som faller inn i denne kategorien, med Platonic som et annet eksempel.

Når det er sagt, er Rogen og Byrne effektive og karismatiske hovedrolleinnehavere som smitter godt over på hverandre. De håndterer uanstrengt hovedrollene for Platonic, noe som gjør deg interessert i å lære mer og mer om Will og Sylvia, noe som noen ganger blir fremhevet og forsterket av birollene. Luke Macfarlane, for eksempel, gjør det godt som Sylvias lettbeinte ektemann Charlie, men noen av de andre skuespillerne begynner å føles litt slitsomme å følge utover i sesongen, der de opptrer som overbrukte karikaturer, som Carla Gallos uutholdelige L.A.-mor Katie eller Aidy Bryants høylytte og satiriske unge Hollywood-direktør. Det blir litt mye til tider, og man lengter etter periodene der Will og Sylvia (og til og med Charlie) står i sentrum.

Kort sagt, hvis du så den første sesongen av Platonic, er denne andre episoderunden en svært lik opplevelse, om enn med en litt mer moden tone og struktur. Det er fortsatt rikelig med morsom komikk å humre av, det er følelser som river i hjertet og til og med frustrerer til tider, og kjernen er fortsatt den samme utmerkede dynamikken mellom to fantastiske hovedroller som gjør at det føles uanstrengt og morsomt å se på dem. Det er helt ok og ubetydelig TV, trøstemat tvers igjennom, og noen ganger er det alt vi som seere trenger.