Plaud Note skal gjøre taleopptak enda enklere

Som journalist vet jeg hvor kjedelig og tidkrevende det kan være å transkribere og oversette lyd- og taleopptak til skriftlig form når det gjøres manuelt. Heldigvis har folkene hos Plaud en ideell løsning på nettopp dette problemet, ettersom de nå har laget en AI-assistert enhet som gjør alle de vanskelige og langvarige oppgavene for deg.

Den heter Plaud Note og er en hendig liten dings som bruker MagSafe-teknologi for å koble seg til baksiden av iPhone og deretter bruke ChatGPT-4o til å raskt, og så nøyaktig som mulig, konvertere alle opptak av talememoer eller telefonsamtaler til en skriftlig tekst som du kan bruke som referanse.

Dette virker selvsagt som en nyttig måte å holde orden på lydopptak på, og for å se om dette faktisk er et nyttig stykke teknologi, kan du sjekke ut den siste episoden av Quick Look nedenfor, der vår egen Magnus deler massevis av fakta og tanker om dingsen.