Play-off-kamper i UEFA Champions League 2026–27: Kamptidspunkter denne uken, med Lyon, Fenerbahçe, Bodø/Glimt, AEK Athen...

HQ

UEFA Champions League 2026/27 feirer denne uken den siste fasen av play-offene før hovedturneringen starter i september med gruppespillet, som består av åtte kamper mellom september 2026 (med start mellom 8. og 10. september) og januar 2027.

29 lag har allerede kvalifisert seg, og ytterligere syv vil kvalifisere seg neste uke i play-offene, hvorav fem fra Champions Path og to fra League Path (Fenerbahçe, Lyon, NEC og Bodø/Glimt).

Kvalifiseringsrundene er avslutningen på tre kvalifiseringsfaser som fant sted mellom juli og august. Kampene spilles over to omganger, med første omgang denne uken (tirsdag og onsdag 18. og 19. august) og returoppgjøret neste uke (25. og 26. august).

Play-off-runden i UEFA Champions League 2026–27

Tirsdag 18. august 2026



Levski Sofia mot AEK Athen — 21:00 CEST / 20:00 BST



GNK Dinamo mot Viking — 21:00 CEST / 20:00 BST



Fenerbahçe mot Lyon — 21:00 CEST / 20:00 BST



Onsdag 19. august 2026



Hapoel Beer-Sheva mot Sabah — 21:00 CEST / 20:00 BST



Celtic mot LASK — 21:00 CEST / 20:00 BST



Slovan Bratislava mot Celje — 21:00 CEST / 20:00 BST



N.E.C. mot Bodø/Glimt — 21:00 CEST / 20:00 BST



Tirsdag 25. august 2026



Sabah mot Hapoel Beer-Sheva — 18:45 CEST / 17:45 BST



LASK mot Celtic — 21:00 CEST / 20:00 BST



Bodø/Glimt mot N.E.C. — 21:00 CEST / 20:00 BST



Onsdag 26. august 2026



AEK Athen mot Levski Sofia — 21:00 CEST / 20:00 BST



Viking mot GNK Dinamo — 21:00 CEST / 20:00 BST



Celje mot Slovan Bratislava — 21:00 CEST / 20:00 BST



Lyon mot Fenerbahçe — 21:00 CEST / 20:00 BST



Etter at de siste syv kvalifiserte lagene er bekreftet, vil loddtrekningen finne sted dagen etter, 27. august, for å avgjøre motstanderne til hvert av de 36 lagene før gruppespillet starter 8.–10. september og avsluttes 27. januar 2027.