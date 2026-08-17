Play-off-kamper i UEFA Champions League 2026–27: Kamptidspunkter denne uken, med Lyon, Fenerbahçe, Bodø/Glimt, AEK Athen...
Den siste fasen av kvalifiseringsrundene til Champions League finner sted denne uken.
UEFA Champions League 2026/27 feirer denne uken den siste fasen av play-offene før hovedturneringen starter i september med gruppespillet, som består av åtte kamper mellom september 2026 (med start mellom 8. og 10. september) og januar 2027.
29 lag har allerede kvalifisert seg, og ytterligere syv vil kvalifisere seg neste uke i play-offene, hvorav fem fra Champions Path og to fra League Path (Fenerbahçe, Lyon, NEC og Bodø/Glimt).
Kvalifiseringsrundene er avslutningen på tre kvalifiseringsfaser som fant sted mellom juli og august. Kampene spilles over to omganger, med første omgang denne uken (tirsdag og onsdag 18. og 19. august) og returoppgjøret neste uke (25. og 26. august).
Play-off-runden i UEFA Champions League 2026–27
Tirsdag 18. august 2026
- Levski Sofia mot AEK Athen — 21:00 CEST / 20:00 BST
- GNK Dinamo mot Viking — 21:00 CEST / 20:00 BST
- Fenerbahçe mot Lyon — 21:00 CEST / 20:00 BST
Onsdag 19. august 2026
- Hapoel Beer-Sheva mot Sabah — 21:00 CEST / 20:00 BST
- Celtic mot LASK — 21:00 CEST / 20:00 BST
- Slovan Bratislava mot Celje — 21:00 CEST / 20:00 BST
- N.E.C. mot Bodø/Glimt — 21:00 CEST / 20:00 BST
Tirsdag 25. august 2026
- Sabah mot Hapoel Beer-Sheva — 18:45 CEST / 17:45 BST
- LASK mot Celtic — 21:00 CEST / 20:00 BST
- Bodø/Glimt mot N.E.C. — 21:00 CEST / 20:00 BST
Onsdag 26. august 2026
- AEK Athen mot Levski Sofia — 21:00 CEST / 20:00 BST
- Viking mot GNK Dinamo — 21:00 CEST / 20:00 BST
- Celje mot Slovan Bratislava — 21:00 CEST / 20:00 BST
- Lyon mot Fenerbahçe — 21:00 CEST / 20:00 BST
Etter at de siste syv kvalifiserte lagene er bekreftet, vil loddtrekningen finne sted dagen etter, 27. august, for å avgjøre motstanderne til hvert av de 36 lagene før gruppespillet starter 8.–10. september og avsluttes 27. januar 2027.