Playdate kan offisielt forhåndsbestilles fra 29. juli

De fleste håndholdte spillentusiaster gleder seg nok mest til Switch OLED eller Steam Deck, men hva om man gjerne vil ha noe mer unikt? Da kan man investere i en Playdate, en GameBoy-liknende håndholdt konsoll utviklet av Panic, som fikk masse oppmerksomhet for sitt nostalgiske design da den ble avduket for to år siden.

Panic, og en rekke mindre utviklere, har laget spill spesialdesignet til Playdate, som alle bruker konsollens usedvanlige roterende arm, og de ser alle ganske sjarmerende ut.

Det er blitt avslørt via deres offisielle hjemmeside at etter mange forsinkelser (grunnet Covid-19), så tar de imot forhåndsbestillinger fra 29. juli, altså på torsdag.

Den første sendingen er på "bare" 20 000 enheter, men Panic lover at de vil kunne følge med etterspørselen. Den koster $179. Skal du ha en?