Player.gg avslører ny tjeneste som gjør det enklere for spillere å oppdage nye spill

Det kan være vanskelig å finne nye spill som virkelig fenger og føles som om de er akkurat det du er ute etter. De fleste av oss har minst to viktige plattformer vi liker å spille på, så det kan være vanskelig å holde oversikten over alt det nye som kommer utenom AAA-utgivelsene som har markedsføringsbudsjett til å kaste seg over deg. Det er et gap for noe som kan hjelpe deg med å samle all den informasjonen for deg, og tidligere GameSpot-ansatt Lucy James, player.gg, og Geoff Keighley mener de har funnet det.

James kunngjorde på sosiale medier at hun forlot GameSpot for å forfølge en ny satsing. Hun lager nå lookingfor.game, et nytt ukentlig nyhetsbrev der hun fremhever kommende spill, og leverer demoer til folks innbokser. SGF-vert Geoff Keighley delte også nyheten på sine sosiale medier, og forklarte at lookingfor.game ikke bare vil være James som sender over en e-post med ukens favorittspill. Hun samarbeider også med playtest-plattformen player.gg, som har som mål å lage en mye mer effektiv plattform for å oppdage spill, uansett plattform.

Det hele kommer ned til FirstLook, en spiller-først-plattform fra player.gg som samarbeider med James for å hjelpe til med å bygge anbefalinger for spillere utover bare å gi dem flere ting til ønskelisten deres. I stedet vil det hjelpe dem med å lede dem til Discords, playtests og mer.

James' spesielle fokus vil være å sette søkelyset på indieprosjekter som lett kan gå oss hus forbi. "Jeg ønsket å satse på noe innen indiespill, og da alt stemte med Geoff og FirstLook, visste jeg at jeg bare måtte ta spranget. Støtten for indie-dekningen min på Friends Per Second har forsikret meg om at det er et publikum for lookingfor.game, og jeg er spent på å bygge et fellesskap og begynne å dele fantastiske spill, " sa hun til Kotaku.

