PlayerUnknown forlater PUBG Corp. og Krafton

HQ

Allerede i 2019 fortalte Brendan "PlayerUnknown" Greene, skaperen av PlayerUnknown's Battlegrounds, at han startet et eget studio i Amsterdam for å lage mindre spill. Det første virker å være det såkalte Prologue PlayerUnknown's Productions viste frem kort tid etter. Nå har tydeligvis tiden kommet for å rette all oppmerksomhet mot det prosjektet.

Greene skriver nemlig i en pressemelding at han nå forlater PUBG Corp. og Krafton (tidligere Bluehole Studios) helt for å "ta det neste steget i reisen min for å skape den typen opplevelse jeg har sett for meg i mange år" med PlayerUnknown's Productions. Dessverre ønsker han ikke å si mer om Prologue, men lover å avsløre mer "senere".