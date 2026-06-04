PlayerUnknown Productions sier opp ansatte og "stopper utviklingen" av Prologue: Go Wayback!

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Det har blitt bekreftet at utvikleren PlayerUnknown Productions, satt opp av PUBG: Battlegrounds-produsenten Brendan Greene, er satt til å gå gjennom nedbemanning, med en uklar mengde ansatte som skal permitteres i umiddelbar fremtid.

Dette ble bekreftet i en uttalelse på Steam, som bemerker at utvikleren "måtte ta en vanskelig beslutning om å restrukturere studioet vårt til et mindre team," og på grunn av dette er tilfelle, er oppfølgingsbeslutningen å stoppe utviklingen på Prologue: Go Wayback!

Spillet vil ikke fullføre sin Early Access-reise, og siden dette er situasjonen, har utvikleren til hensikt å gjøre prosjektet gratis for fans å få tilgang til, samtidig som de også utforsker refusjoner for de som har kjøpt en kopi.

Det er nevnt at det er håp om at studioet vil komme tilbake til spillet en gang i fremtiden, og plukke opp igjen prosjektet Greene beskrev for oss som "crack". Men for de nærmeste dagene fremover er "hovedprioriteten for øyeblikket å støtte våre ansatte under denne vanskelige overgangen."

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