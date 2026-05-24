Playground Games avslører store planer for tiden etter lansering Forza Horizon 6

HQ

Forza Horizon 6 har fått en latterlig sterk start, med over seks millioner spillere bare to dager etter lanseringen, i tillegg til en historisk sterk Steam-debut for en Xbox Game Studios-tittel. Men Playground Games ser ikke ut til å lene seg tilbake og slappe av på den digitale japanske landsbygda ennå.

I et nytt innlegg takker studioet spillerne for mottakelsen og deler litt om hva som kommer videre. Først og fremst fortsetter de å jobbe med tekniske forbedringer, spesielt på PC-siden der noen spillere har rapportert om krasj og innlastingsproblemer. En hurtigreparasjon for såkalte "Invalid Loading"-feil er allerede utgitt, men flere rettelser er på vei i kommende oppdateringer.

På innholdsfronten har den første Festival Playlist-serien, "Welcome to Japan", allerede startet med nye arrangementer og belønninger. Fremover er det lovet månedlige oppdateringer med nye biler, funksjoner og annet innhold. Premium-spillere kan også se frem til bilpakken "Italian Passion" i juli, i tillegg til de to kommende utvidelsene som er inkludert i Premium Edition og Premium Upgrade.

Forza Horizon 6 ser med andre ord ut til å ha fått en flying start, men bilen er neppe parkert for sesongen. Det høres snarere ut som om Playground Games har tenkt å fortsette å fylle Japan med nye nøkler, nye veier og enda flere grunner til å kjøre altfor fort gjennom postkort-perfekte miljøer.

Er du en av de over seks millioner spillerne som har satt tennene i Forza Horizon 6?