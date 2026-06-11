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Fable

Playground gir oss over en halvtime med spillopplevelse fra « Fable »

Ta en tur rundt i Oakshire før RPG-spillet lanseres i februar.

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Nylig kunne vi melde at Playground Games' kommende eventyrverden-simulator Fable var utsatt til neste år, men det har ikke hindret det britiske teamet i å slippe en innholdsrik spilldemo av spillet. Over en halvtime med eventyr, med kommentarer fra assisterende spillregissører William Kennedy og Craig Littler, står på menyen. I den får vi bli med på en guidet tur gjennom Oakshire, en av seks regioner i Albion, og se spillets mange synergistiske systemer i aksjon.

Vi får demonstrasjoner av hvordan systemet for omdømme blant de mange NPC-ene fungerer, hva slags hindringer du må overvinne for å beile til potensielle kjærlighetsinteresser, hvordan du kjøper virksomheter og hva spilleren kan gjøre for å administrere disse virksomhetene. Vi møter til og med en uvanlig sjarmerende snakkende gris, som helst ikke vil ende opp som middag.

Fable skal slippes på Xbox, PlayStation 5 og PC 23. februar, og du kan se videoen nedenfor. Si din mening, tror du spillet vil leve opp til forventningene?

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