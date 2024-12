PlayStation 2 har nå blitt slått salgsmessig av Switch i USA

HQ

Med 160 millioner solgte enheter er PlayStation 2 den mest solgte konsollen gjennom tidene, og lenge så det ut til at den aldri ville bli truet. Frem til Nintendo Switch ble lansert. I september ble det bekreftet at den hadde solgt 146 millioner enheter, og dermed tok den raskt igjen Sonys rekordkonsoll - og nå har den faktisk gått forbi den i verdens største spillmarked.

Circana-analytiker Mat Piscatella avslører via Bluesky at "Switch overgikk PS2 i salg av maskinvareenheter i USA" i november. Det vil også være en kolossal mengde konsoller under amerikanske juletrær, så det vil fortsette å vokse i raskt tempo.

PlayStation 2 solgte 53 millioner enheter i USA, men det er faktisk én enhet som solgte enda mer, nemlig Nintendo DS med 57 millioner solgte enheter. Antagelig vil denne etter hvert bli forbigått av Switch, og det er ikke urimelig å tro at den også vil gå forbi PlayStation 2 på verdensbasis etter hvert - selv om salget sannsynligvis vil begynne å avta når Nintendo lanserer Switch 2.