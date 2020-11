PlayStation 4-spill vil nok fortsette å komme i minst tre år

Du ser på Annonser

Om ni dager lanseres altså PlayStation 5, men bare ett av Sonys egne spill, Demon's Souls, vil være eksklusivt på den kommende konsollen om du ikke regner med Astro's Playroom. Mange har derfor lurt på hvor lenge vi kan forvente å se spill både på PlayStation 4 og PlayStation 5. Nå har vi fått en indikasjon.

I et intervju med AV Watch sier nemlig Sony Interactive Entertainment sin visepresident, Hideaki Nishino, at han regner med overgangen mellom PS4 og PS5 vil ta omtrent tre år, og at selskapet har rådet en rekke utviklere og utgivere til å gi ut spillene sine på begge to frem til da. Dermed kan PS4-eiere glede seg over at de vil fortsette å få mange gode spill i flere år fremover, mens PS5-eiere bør belage seg på å se enkelte spill stadig "hemmes" av å være på svakere maskinvare også.