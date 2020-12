PlayStation 5 byr på skrytevideo av nye og kommende spill

Du ser på Annonser

Siden Astro's Playroom og Demon's Souls er de eneste PlayStation 5-eksklusive spillene per dags dato har mange lurt på hvilke spill som blir å finne på tvers av generasjonene fremover. Nå har vi fått noen svar.

Sony har nemlig offentliggjort en trailer hvor de viser frem nye og kommende PlayStation 5-spill, og i kjent stil har de inkludert en liten skrift som spesifiserer hvilke som er eksklusive og ikke. Dermed vet vi blant annet at Gran Turismo 5 blir eksklusivt til PS5, at Project Athia kun vil finnes på PC og PS5 i minst to år og at Bethesda-spillene Deathloop og Ghostwire Tokyo vil være konsolleksklusive i ett år.