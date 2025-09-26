PlayStation 5 er den mest innbringende konsollen Sony noensinne har gitt ut

HQ

PlayStation 5 har tjent Sony mer penger enn noen av konsollens forgjengere. Til tross for at den ikke selger like mange enheter som den legendariske PlayStation 2 eller den ekstremt populære PlayStation 4, har Sonys nyeste maskinvare overskygget dem alle.

Det er ifølge Hideaki Nishino, som på Tokyo Game Show (via TheGamer) avslørte statistikken for hvor mye penger hver PlayStation-generasjon har tjent. Den originale PlayStation ga Sony 24 milliarder dollar, PS2 oppnådde 44 milliarder dollar, PS3 fikk 71 milliarder dollar, PlayStation 4 smadret den ut av parken med 107 milliarder dollar, og deretter slo PlayStation 5 dem alle med 136 milliarder dollar. Det er verdt å merke seg at den gjennomsnittlige valutakursen ble beregnet som en del av ligningen som utgjør disse tallene.

Disse tallene inneholder prognoser for inneværende regnskapsår, som kanskje ikke går helt etter planen, men tallene viser at konsollsalget kanskje ikke er alt nå for tiden. Sony tjener mye penger på abonnementer, og satser mer på å gjøre PS Plus til et bedre kjøp for forbrukerne, noe som kan sammenlignes med Game Pass.