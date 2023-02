PlayStation 5 får endelig Discord Voice-Chat, VRR for 1440p og mer

HQ

Det har gått et år og et par dager siden Discord ble integrert på PS4 og PS5 og seks måneder siden Xbox også fikk noen Discord-funksjoner, så PlayStation-eiere har definitivt ventet en stund på den lovede Voice-Chat-funksjonen. Heldigvis virker det som om ryktene om at det nærmer seg var sanne.

Et nytt innlegg på PlayStation-bloggen avslører at en ny betaversjon av systemprogramvaren lanseres på PS5 i dag, og at høydepunktene i denne er Discord Voice-Chat og VRR-støtte for 1440p. Oppdateringen legger også til nye filtre for spilllister, muligheten til å manuelt laste opp opptak til PlayStation App, gjør det langt enklere å få tilgang til PS4-lagringene dine på PS5 og en håndfull andre ting.

Disse betaene har variert ganske mye i lengde gjennom årene, men ryktene om at den endelige versjonen ble tilgjengelig for alle i mars høres mer enn sannsynlig ut.