PlayStation 5 får færre lanseringsspill etter Deathloop-utsettelse

Du ser på Annonser

Vi har altså kommet litt over halvveis i august, og i kjent stil betyr dette at stadig flere utviklere og utgivere innser de planlagte høstspillene deres trenger mer tid for å bli ferdige. Denne gangen er det listen over lanseringsspill til PlayStation 5 som må lide.

Arkane Lyon bekrefter nemlig at utviklingen av Deathloop selvsagt har gått tregere enn planlagt på grunn av Covid-19, så de har sett seg nødt til å utsette det spennende spillet til andre kvartal av 2021. Dermed vil vi ikke få drepe sju datakontrollerte figurer og en potensielt menneskestyrt motstander før en gang mellom april og juni neste år.