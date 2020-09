PlayStation 5 får pris og lanseringsdato på onsdag

Du ser på Annonser

Der kom altså bekreftelsen. Etter at Microsoft ble tvunget til å fremskynde planene de hadde for neste uke, og måtte annonsere prisene og lanseringsdatoen til Xbox Series X og Xbox Series S kan dere merke av når Sony vil gjøre det samme for PlayStation 5.

Det japanske selskapet har nemlig annonsert at de vil ha en ny PlayStation 5 Showcase klokken 22 på onsdag. Nå nøyer de seg med å si at vi skal få 40 minutter med spill fra både PlayStation Studios og samarbeidspartnere som skal være klare til lanseringen av konsollen og senere, men sjansen for at vi i samme slengen ikke får PS5s lanseringsdato og pris er ekstremt liten. Da får vi se om jeg har rett eller ei. Gled dere!