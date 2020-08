PlayStation 5 forbereder seg på forhåndsbestillinger

Du ser på Annonser

Etter at det begynte å gå rykter om at Sony ville starte offisielle forhåndsbestillinger av PlayStation 5 tidligere i sommer gjorde selskapet det fullstendig klart at vi ville få beskjed god tid i forveien. Det kan virke som om tiden nærmer seg.

Sony har nemlig åpnet sin offisielle internettside for PlayStation 5-forhåndsbestillinger. Foreløpig kan du ikke gjøre annet enn å melde deg på slik at du varsles så snart bestillingene faktisk starter, og eksisterene PSN-brukere vil prioriteres. I kjent stil er det "First come, first served" som gjelder, så jeg ville meldt meg på med en gang.