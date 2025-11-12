PlayStation 5 fortsetter å selge i et imponerende tempo, og har solgt flere enheter enn noen Xbox noensinne

HQ

Hvis du trenger bevis på at Sony og Microsoft opererer på veldig forskjellige nivåer når det gjelder salg av videospillkonsoller er den siste økonomiske rapporten fra Sony et flott sted å se.

De siste kvartalsdataene bekrefter at PS5 har sendt ytterligere 3.9 millioner enheter i andre kvartal av regnskapsåret, som med litt grove beregninger nå skal se konsollen sitte på rundt 84.2 millioner enheter.

Til referanse er dette nok til at PS5 blir den niende mest solgte videospillkonsollen gjennom tidene siden den har noen millioner mindre enn PS3 (med julen som kommer, vil denne rekorden sikkert ikke vare lenge ...) og til og med nå foran den mest solgte Xbox noensinne, Xbox 360, som til sammen solgte rundt 84 millioner enheter i løpet av sin levetid.

Vi bør imidlertid ikke forvente at PS5 vil hoppe mye lenger opp på all-time-listen på en stund, ettersom Wii ligger på sjuendeplass med drøyt 101 millioner solgte enheter. Mens Sony pleier å se en tilstrømning av salg i løpet av tredje kvartal av regnskapsåret (det som inkluderer jul), så 3. kvartal i fjor nesten 10 millioner enheter skiftet, så det må flytte ganske mange flere enn det hvis det har til hensikt å slå Wii av nivået og bli en 100 millioner solgte konsoller innen utgangen av dette regnskapsåret.