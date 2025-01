PlayStation 5-generasjonen kritiseres for å være den dårligste i Sonys historie

HQ

Har denne PlayStation-generasjonen vært en skuffelse? Det var spørsmålet som ble stilt av brukere på NeoGAF, et av verdens største spillfora, som i en nylig avstemning kåret PlayStation 5-generasjonen til den verste i Sonys historie med over 69 % av stemmene. Dette til tross for flere betydelige tidligere tabber, som PlayStation 3, som lenge har blitt ansett som selskapets mest problematiske.

Så hvorfor er akkurat denne generasjonen så dårlig? Ifølge fansen skyldes misnøyen hovedsakelig mangelen på nye spill og Sonys insisterende fokus på remastere og live-service, hvor sistnevnte som kjent har vært en ren katastrofe for Sony. I tillegg blir den nylig lanserte Pro-modellen også trukket frem som en medvirkende faktor. Den kritiseres ikke minst for sin høye pris, men også for at den leveres uten diskspiller og stativ.

I stedet mener forumdeltakerne at Sony burde ha prioritert spillbiblioteket og styrket det med flere egenutviklede titler fremfor å utvikle kraftigere maskinvare, som svært få ser ut til å ha vært interessert i.

Hva synes du om denne generasjonen PlayStation? Er du enig i kritikken som er kommet frem?