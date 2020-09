PlayStation 5 har heller ikke optisk utgang

Du ser på Annonser

Sony har vist oss hvordan alt tilbehøret til PlayStation 5 vil se ut, mens de har vært meget forsiktige med å si baksiden av selve konsollen. Derfor er det mange som har fryktet at det japanske selskapet, som Microsoft har gjort for Xbox Series X, dropper en optisk utgang på den kommende konsollen. Nå har dette blitt bekreftet.

Astro har nemlig avslørt at de lanseres en ny generasjon A20-headset med større rekkevidde og lading via USB-C. Disse vil også kunne brukes på PlayStation 5 uten noe problem, noe som ikke nødvendigvis gjelder alle de tidligere headsetene deres. Selskapet bekrefter nemlig at PlayStation 5 ikke har en optisk utgang, så det kan hende du må gå noen omveier for å få god lyd ut av headsetet du har nå. Oversikten vi har fått forklarer følgende:



A10-headset: Støtter lyd og chatting via DualSense-kontrollerens 3.5mm-port.



A20-headset: Første generasjon støtter lyd og chatting via en USB, men krever et HDMI-adapter for miksing. Andre generasjon vil altså støtte det via den medfølgende USB-kabelen.



A40- og A40 TR-headset: De fire generasjonene støtter lyd og chatting via DualSense-kontrollerens 3.5mm-port. MixAmp Pro TR-en for tredje og fjerde generasjon vil også kunne bruke USB i kjent stil, men krever et HDMI-adapter for miksing.



A50-headset og basen: Tredje og fjerde generasjon støtter lyd og chatting via USB, men krever et HDMI-adapter for miksing.



Selskapet vil også selge sine egne HDMI-adaptere som skal klare miksingen uten noen form for lag, og har du registrert headsetet ditt på nettsiden deres vil du kunne kjøpe dette for $24.99 i stedet for $39.99.

Hva surround-lyd angår vil A50-ene og MixAmp Pro TR-en kunne bruke Dolby Audio, mens A10 og A40 vil by på 3D-lyd om du kobler dem til DualSense-kontrolleren.