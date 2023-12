PlayStation 5 har solgt mer enn 50 millioner enheter

HQ

PlayStation 5 slo rekorder da den ble lansert i november 2020, men pandemien gjorde at den tapte en del terreng og begynte å sakke akterut i forhold til PS4-salget. For rundt et år siden proklamerte Sony at det ville bli mye enklere å få tak i en PS5 fremover. Dette viste seg å stemme kort tid etter, da konsollen steg til 40 millioner solgte enheter i juli og lå an til å nå Sonys høye mål om å selge 25 millioner konsoller fra 1. april i år til 31. mars 2024. Nå viser det seg at de kan komme til å overgå dette.

Sony avslører at det nå er solgt mer enn 50 millioner PlayStation 5-konsoller. Det betyr at ca. 10 millioner har blitt solgt til forbrukere på mindre enn seks måneder.

En av hovedårsakene til dette er at PS5 hadde den beste novembermåneden noensinne for en PlayStation-konsoll, så det blir interessant å se om litt julehandel i siste liten og lanseringen av spill som Final Fantasy VII: Rebirth, The Last of Us: Part II Remastered, Helldivers II, Tekken 8 med flere vil bringe tallet opp i 55 millioner før regnskapsåret avsluttes 1. april.