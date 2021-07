PlayStation 5 har solgt over 10 millioner konsoller

I natt kunne Microsoft bekrefte at Xbox Series fortsetter å være selskapets mest suksessfulle konsoll noen gang, men ønsket ikke å oppgi et spesifikt antall. Sony er tydeligvis såpass fornøyde med sin milepæl at de ikke har tenkt å vente til investormøte den 4. august for å avsløre hvordan PlayStation 5 sin kurve utvikler seg.

For i en pressemelding skryter Sony av at det nå har blitt solgt over 10 millioner PlayStation 5-konsoller, noe som betyr at paret fortsetter å være tidenes raskest selgende konsoller generelt ved å fortsatt være foran PS4.

Denne beskjeden kommer altså bare tre måneder etter at vi fikk vite PS5 passerte 7,5 millioner., så det er absolutt ingen tvil om at Sony får solgt hver eneste konsoll selskapet sender ut i disse dager.