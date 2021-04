PlayStation 5 har solgt over 8 million enheter

Du ser på Annonser

I februar fortalte Sony at det hadde blitt solgt over 4,5 millioner PlayStation 5-konsoller i fjor, og at de håpet å selge 3 millioner til før april. Dette klarte de med god margin.

Selskapet har som lovet offentliggjort rapporten for finansåret som gikk, og den avslører at det hadde blitt solgt over 7,8 millioner PlayStation 5-konsoller totalt den 31. mars. Med tanke på at det har gått 28 dager siden da kan vi være sikre på at det nå finnes godt over 8 millioner PS5-er i hjem verden over.

Til sammenligning hadde PlayStation 4 solgt 7,6 millioner eksemplarer på samme tid, så PlayStation 5 fortsetter å slå forgjengeren. Forhåpentligvis fortsetter suksessen når den nyeste konsollen begynner å leve opp til etterspørselen, noe jeg liker å tro vil skje en gang i høst.