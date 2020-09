PlayStation 5 kommer 19. november og koster $499

Du ser på Annonser

Etter at Sony hadde det mange mener var en meget imponerende State of Play-sending hvor de både viste frem PlayStation 5 og en rekke spill til den lurte bare folk på når konsollen vil slippes og hva den vil koste. Selv om det japanske selskapet ikke varslet om at det ville gi oss denne informasjonen i kveldens PlayStation 5 Showcase fikk vi den heldigvis.

Sony kan nemlig bekrefte at PlayStation 5 vil lanseres den 19. november og at den med blu-ray-spiller vil koste $499 (noe som nok betyr rundt 4999 kroner her til lands) mens den digitale vil gå for $399 (omtrent 3600 kroner direkte omregnet). Om dette høres bra ut kan du merke deg at de offisielle forhåndsbestillingene starter i morgen tidlig.

I motsetning til Xbox Series X og Xbox Series S vil ikke de to PlayStation 5-konsollene ha ulike spesifikasjoner utenom diskdrevet, noe som forklarer hvorfor prisforskjellen ikke er like stor heller.