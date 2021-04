PlayStation 5 lanseres i Kina den 15. mai

Du ser på Annonser

Sony forbereder seg endelig for å lansere PlayStation 5 i Kina, seks måneder etter originallanseringen. Konsollen kommer til å selges i regionen fra og med den 15. mai og foreløpig tre titler er bekreftet: Genshin Impact, Sackboy: A Big Adventure (begge tilgjengelig ved lansering) og Ratchet & Clank: Rift Apart (lansering i juni). Forhåndsbestillingene er i gang og konsollen selges for 3899 CNY (5000 kroner) for diskversjonen og 3099 CNY (3970 kroner) for den digitale varianten.

