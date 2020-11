PlayStation 5 lyser opp Holmenkollen

Du ser på Annonser

Siden denne fredagen som forventet har vært relativt treg hva nyheter angår slenger vi like gjerne på det fascinerende synet som møtte dere som eventuelt tittet på Holmenkollen i går.

Mens Sony sin avdeling i England bestemte seg for å markere lanseringen av PlayStation 5 ved å endre metroskiltene i London til de "hellige symbolene" fant våre norske venner en løsning som virkelig fikk frem hva det var snakk om. Personlig tror jeg det hadde vært ekstra kult om de blå lysene var hvite slik at området nesten lignet på selve konsollen, men dette virker sannelig som litt av et syn også.

Så du dette i går?