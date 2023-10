PlayStation 5 nærmer seg 25 millioner solgte enheter i 2023

HQ

Det hersker ingen som helst tvil om at PlayStation 5 har vært en stor suksess for Sony, og det til tross for at konsollen til tider har vært urimelig vanskelig å få tak i. Som vi tidligere har rapportert, er det ikke lenger mangel på PlayStation 5 på verdensbasis, så hvis du ikke har fått tak i en ennå, kan det være på tide å kjøpe en nå.

Sony, som har satt seg som mål å selge 25 millioner enheter i regnskapsåret 2023, kan nå oppnå dette takket være at konsollen er godt fylt opp. Det forventes selvfølgelig at Sony vil selge mange konsoller i løpet av de kommende høytidene. Utrolig nok vil det være første gang at tilbudet vil være i stand til å møte etterspørselen etter konsollen i forkant av høytiden. Den nylig lanserte Marvel's Spider-Man 2 vil helt sikkert også bidra til å gjøre salgstallene hyggelige for Sony.

Har du skaffet deg en PlayStation 5 ennå?