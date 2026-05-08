PlayStation 5 nærmer seg 94 millioner solgte konsoller

Den siste rapporten for regnskapsåret har blitt delt av Sony, noe som betyr at vi nå har en rekke tilleggsinformasjon som fremhever hvordan PlayStation-virksomheten har hatt det de siste par månedene.

Etter at det totale salget av PS5 passerte 92 millioner i begynnelsen av februar, har det nå blitt bekreftet at ytterligere 1,5 millioner enheter har blitt flyttet, noe som bringer PS5s levetid totalt til nær 94 millioner. Dette er fortsatt noe som gjenspeiler PS4s levetidssalgsrate, men den ligger bak med noen få millioner enheter på dette tidspunktet i livssyklusen.

Det skal også sies at PS5-salget for dette siste kvartalet er ned nesten 50% sammenlignet med samme kvartal i forrige regnskapsår. I 4. kvartal av FY24 ble det levert 2,8 millioner PS5-er, mens 4. kvartal av FY25 bare registrerte 1,5 millioner, med dette avrunder en sammenligning fra år til år der PS5 faktisk overgikk sin egen suksess i årets to første kvartaler og deretter kom til kort i de to siste kvartalene.

Totalt ble det solgt 16 millioner PS5 i løpet av det siste regnskapsåret, noe som er en nedgang på 2,5 millioner fra de 18,5 millionene som ble solgt i regnskapsåret 24.