PlayStation 5 når 54,8 millioner solgte enheter, men Sony er ikke fornøyd.

Sony la frem sin siste kvartalsrapport tidligere i dag og kunngjorde at de nå har solgt (levert) 54,8 millioner PlayStation 5-enheter, hvorav 8,2 millioner bare i siste kvartal (oktober-desember). Et imponerende resultat og 1,1 millioner bedre enn tilsvarende kvartal i 2022, men langt under Sonys forventninger.

I stedet for å selge 25 millioner enheter i dette regnskapsåret (frem til 31. mars), som de tidligere hadde forventet, er dette nå nedjustert til 21 millioner. Sonys spillomsetning økte med 16 % sammenlignet med samme periode i fjor, men driftsresultatet falt med 26 %, og det sies at det er dyre kampanjer som ligger bak resultatnedgangen.

At julekvartalet ble svakere enn forventet, er noe overraskende med tanke på at Marvel's Spider-Man 2 ble lansert sent i oktober og en ny, oppdatert versjon av konsollen ble lansert i november, samt gunstige priser under Black Friday-uken. Dette tyder også på at rapportene om at Sony halverer PlayStation 5-produksjonen i vår sannsynligvis stemmer.

Hvordan Sony vil forsøke å øke salget i løpet av året er uklart, men det faktum at de ikke kommer til å lansere noen spill i sine eksisterende franchiser før 31. mars 2025 vil ikke hjelpe.