PlayStation 5 og eksklusive spill vil vises frem "snart"

Dette har ikke vært en ekstremt interessant nyhetsdag, så da kan vi like gjerne slenge på en relativt åpenbar, men uansett ganske pulsøkende, sak.

Sonys CEO, Kenichiro Yoshida, benyttet nemlig anledningen under selskapets strategimøte til å fortelle at de vil vise frem en imponerende rekke med PlayStation 5-spill "snart". Siden det ordet har ganske ulike betydninger i spillbransjen får jeg vel slenge inn noe av det jeg har hørt også.

For flere av dere har kanskje hørt at PlayStation 5 vil avdukes den 4. juni, men da ber jeg dere senke forventningene. Av det jeg har hørt fortsetter ting å endre seg ekstremt raskt i disse dager, så foreløpig er det bare klart at konsollen og en rekke spill vil vises frem i løpet av de to første ukene i juni med mindre noe drastisk skjer. I motsetning til Microsoft skal planen være å vise mer enn tredjeparts-spill. Flere av PlayStation Studios-utviklerne har spill som prøver å rekke lanseringen av PS5 og starten av 2021, så om ting går som de skal får vi se noen av disse også.

Som sagt endrer ting seg raskt, så ting kan altså endre seg. Det er uansett klart at Sony vil vise frem ganske mye før Microsoft har sine store Xbox Series X-stream i juli.

Hva håper du de viser og avslører? Både realistisk og i drømmene dine.