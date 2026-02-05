PlayStation 5 opp til over 92 millioner solgte enheter, og overgår PS3s levetidssalg

HQ

Den siste økonomiske informasjonen fra Sony har blitt delt, og nå kjenner vi de siste salgstallene knyttet til PlayStation 5-konsollen. Etter å ha nådd rundt 84 millioner enheter i november, noe som gjorde plattformen til en bedre selger enn noen Xbox noensinne, nå i løpet av de tre månedene som har fulgt og inkludert den hektiske ferieperioden, har ytterligere åtte millioner enheter blitt sendt, noe som setter livstidssalget til enheten opp til over 92 millioner.

Til referanse er dette nå mer enn PS3 noensinne har oppnådd, med den konsollen som ligger på rundt 87.4 millioner solgte enheter, mens PS5 også stort sett holder tritt med PS4, som solgte rundt 94.4 millioner enheter i samme tidsperiode.

Det skal sies at 2026 sannsynligvis vil være et veldig lukrativt år for Sony og PS5-salg, ettersom Grand Theft Auto VI, som ikke vil lanseres på PC ved debut, sannsynligvis vil føre til en stor tilstrømning i konsollsalget i november og i månedene fremover, slik at fansen er klare til å oppleve Rockstars epos. For dette formål ville det ikke være overraskende å se 20 millioner PS5-enheter skiftet i løpet av dette kalenderåret, noe som ville bringe totalen godt over milepælen på 110 millioner, se PS5 avvise Wii og den originale PlayStation, og se PS5 rett på halen av PS4s levetidssalg.

Vi forventer heller ikke en PS6 før i 2028, i motsetning til neste Xbox som kan debutere i 2027, noe som betyr at det er god tid for PS5 å fortsette å dampe opp på tidenes mest solgte konsolldiagram.